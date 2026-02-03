Alcara Li Fusi solidarietà per Niscemi | la Pro Loco Akaret raccoglie materiali destinati agli alunni colpiti dalla frana

La Pro Loco Akaret di Alcara Li Fusi si mette in moto per aiutare Niscemi. Sta raccogliendo materiale scolastico da donare ai bambini colpiti dalla frana che ha danneggiato le scuole. L’associazione invita chi può a portare libri, quaderni e penne, sperando di alleggerire almeno un po’ il peso sulla scuola e sulle famiglie coinvolte.

La Pro Loco Akaret APS di Alcara Ali Fusi, sta raccogliendo diverso materiale scolastico, per i bambini colpiti dalla frana. Niscemi, in provincia di Caltanissetta, sta combattendo i continui movimenti del suolo, devastato da una continua e potente frana, che ha tagliato a meta' le case facendole scivolare verso la piana di Gela. Una comunità intera in ginocchio, tutti i sacrifici e i ricordi di una casa tramandata da generazioni in generazioni, provocando sgomento e lacrime. Molte case sono state distrutte, e molti bambini hanno subito il trauma di non rientrare più nella loro casa, lasciando i loro giocattoli vestiti e gli affetti più cari, senza più rientrare perché molto pericoloso, costretti a interrompere la loro routine quotidiana soprattutto scolastica.🔗 Leggi su Messinatoday.it

