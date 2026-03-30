Questa settimana l'Italia si trova sotto l'influenza di un fronte freddo proveniente dall'Europa settentrionale, che sta portando condizioni di tempo instabili e temperature più basse del normale. La perturbazione ha già generato piogge abbondanti in alcune regioni e si prevede che l'aria fredda manterrà condizioni invernali fino a dopo Pasqua, quando è attesa una progressiva risalita delle temperature.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nuova irruzione fredda e vortice di maltempo. L’Italia si prepara ad affrontare una settimana dal clima ancora pienamente invernale, a causa dell’arrivo di una massa d’aria fredda che darà origine a un vortice ciclonico intenso. Già dalla serata di lunedì 30 marzo, l’aria fredda inizierà a scendere verso le regioni meridionali, mentre nei primi giorni di aprile il fulcro del maltempo si posizionerà sullo Ionio. Sono attesi venti molto forti su tutta la Penisola, con Tramontana, Grecale e Bora soprattutto sull’alto Adriatico, dove le raffiche potranno raggiungere e superare gli 80-90 kmh. Questa ventilazione provocherà un forte calo delle temperature percepite, rendendo il freddo più pungente rispetto ai valori reali a causa dell’effetto wind-chill. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Settimana invernale sull’Italia, poi svolta primaverile a Pasqua

Articoli correlati

Svolta meteo sull’Italia: torna l’alta pressione, clima quasi primaverileABBONATI A DAYITALIANEWS Stop al maltempo, arriva l’anticiclone Cambio di scenario sull’Italia: l’anticiclone conquista la scena e mette fine a...

Meteo, sull’Italia beltempo e clima primaverile ma tornano smog e nebbie: le previsioni della settimanaLe previsioni meteo della settimana dal 23 febbraio al primo marzo indicano giornate decisamente stabili e soleggiate da nord a sud e con temperature...

Una raccolta di contenuti su Settimana invernale

Temi più discussi: Tendenza meteo: mezza Europa si prepara ad una fase invernale, freddo anche sull'Italia; Vento freddo e neve sull'Italia, l'inverno non molla: maltempo fino a quando?; Torna l'inverno con freddo e neve. Oggi allerta gialla per Basilicata, Calabria e Sicilia; Meteo: Vortice invernale sull'Italia con Piogge, Temporali e Neve verso adriatiche e Sud fino a Venerdì.

Ancora temporali e freddo sull'Italia, il meteo della settimana di Pasqua: le previsioniIl Paese si appresta a vivere una settimana dai connotati ancora marcatamente invernali, a causa di una nuova irruzione di aria fredda ... adnkronos.com

Settimana invernale per una nuova irruzione di aria freddaL'Italia si appresta a vivere una settimana dai connotati marcatamente invernali, a causa di una nuova irruzione di aria fredda. Secondo Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo. (ANSA) ... ansa.it

Settimana invernale per una nuova irruzione di aria #fredda. Venti forti faranno crollare le temperature percepite, ma a Pasqua e Pasquetta sarà bel tempo LEGGI NEI COMMENTI - facebook.com facebook

#Meteo: #Prossima #Settimana, #Primavera rimandata, da #Giovedì arriva un vortice invernale, le conseguenze x.com