Indagine del Comune sui taxi servizio considerato con tariffe alte e per turisti

Il Comune ha avviato un’indagine sui taxi dopo numerose segnalazioni di clienti insoddisfatti delle tariffe elevate, soprattutto nei mesi estivi. La richiesta di controlli nasce da lamentele di turisti che hanno pagato molto per spostamenti brevi nel centro storico. Palazzo Vecchio cerca di capire se le tariffe siano adeguate ai servizi offerti e se ci siano margini di intervento. La decisione arriva mentre proseguono i lavori per le nuove linee della tramvia.

Intervistati 1200 cittadini, il 59,5% non ha utilizzato taxi a Firenze nei 4 mesi precedenti, il 25,4% in casi eccezionali. Tariffe e disponibilità notturna i temi su cui lavorare per un maggiore utilizzo Palazzo Vecchio si muove ancora sul fronte della mobilità urbana nell'attesa che siano conclusi i cantieri per le nuove linea della tramvia. Se a breve si concluderà il servizio dei monopattini in sharing, a cui si aggiunge la stretta su Ncc, adesso il Comune ha voluto sondare il terreno per quanto riguarda il trasporto pubblico non di linea, i taxi. Restano però alcune criticità. Il 59,5% degli intervistati non ha utilizzato taxi negli ultimi quattro mesi, mentre il 25,4% lo ha fatto solo in casi eccezionali.