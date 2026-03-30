servizio civile quattro posti tra morbegno e talamona con le acli

Sono stati aperti quattro posti per il servizio civile tra Morbegno e Talamona, destinati a giovani tra 18 e 28 anni. Il bando, promosso dalle ACLI, resterà aperto fino all’8 aprile e prevede un impegno di 25 ore settimanali per un periodo di 12 mesi. Ai partecipanti verrà riconosciuto un assegno mensile di 519,47 euro.

Quattro posti disponibili tra Morbegno e Talamona per i giovani tra i 18 e i 28 anni interessati al Servizio civile universale: il bando, promosso dalle ACLI, resterà aperto fino all’8 aprile e prevede un impegno di 25 ore settimanali per 12 mesi, con un assegno mensile di 519,47 euro. L’avvio delle attività è indicativamente fissato per settembre. "Non proponiamo semplicemente un’esperienza di servizio civile, ma un percorso capace di lasciare un segno concreto nella crescita dei giovani", spiega Danilo Ronconi. "Il Servizio civile universale permette di sperimentarsi dentro la comunità, assumersi responsabilità e iniziare a capire meglio quali direzioni si vogliono prendere nel proprio futuro". 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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