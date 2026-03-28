Servizio civile | sei posti nelle Acli provinciali di Pisa e Lucca

Nelle province di Pisa e Lucca, le Acli provinciali hanno aperto sei posti disponibili nel settore del servizio civile per giovani tra i 18 e i 28 anni. Anche quest’anno, l’organizzazione ha deciso di aderire al programma nazionale di servizio civile universale, offrendo opportunità di partecipazione ai giovani interessati. La selezione è aperta e le candidature sono in corso.

Per i giovani volontari che saranno selezionati è prevista un’indennità mensile di 519,47 euro. Tutti i dettagli Sei posti in servizio civile per giovani fra i 18 e i 28 anni alle Acli provinciali di Pisa e Lucca che, pure quest’anno, ha aderito al Servizio civile universale. “Si tratta di un importante opportunità di crescita personale, formativa e professionali - spiega Andrea Valente, presidente delle Acli Provinciali di Pisa e Lucca - partecipare al servizio civile, infatti, significa mettersi al servizio della comunità, contribuendo a progetti di forte impatto sociale e, allo stesso tempo, acquisire competenze utili per il proprio futuro”. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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