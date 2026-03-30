Dopo la morte di Chiara Tenore, si stanno analizzando le condizioni della strada, con particolare attenzione alla segnaletica e alla velocità dei veicoli al momento dell’incidente. Le autorità stanno verificando eventuali anomalie o mancanze nelle infrastrutture e nelle norme di sicurezza applicate in quella zona. Le indagini proseguono per chiarire le cause che hanno portato alla tragedia.

ABBONATI A DAYITALIANEWS All’indomani della tragedia che è costata la vita a Chiara Tenore, la giovane che avrebbe compiuto 23 anni a maggio, il dolore lascia spazio anche agli interrogativi sulle responsabilità e sulle condizioni del tratto di strada in cui si è verificato lo scontro tra la sua auto e un camion, nella zona industriale di Sermoneta al confine con Latina Scalo. L’inchiesta aperta dalla Procura. A interrogarsi su quanto accaduto sono i familiari e gli amici della vittima, ma anche i carabinieri incaricati dalla Procura di svolgere gli accertamenti nell’ambito dell’inchiesta per omicidio stradale aperta nei confronti dell’autotrasportatore, un 41enne di Priverno, al momento indagato in stato di libertà. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sermoneta, dopo la morte di Chiara Tenore sotto esame velocità, segnaletica e condizioni della strada

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