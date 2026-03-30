Nella partita, Semprini perde il vantaggio conquistato durante il match. Cultraro, schierato in difesa, si conferma affidabile e pronto a intervenire quando richiesto, senza tuttavia dover compiere azioni decisive. Zini, invece, si fa notare per le sue iniziative pericolose e il ruolo offensivo. La serata si conclude con un risultato di routine, senza grandi sussulti o eventi significativi.

Cultraro 6: Una serata di ordinaria amministrazione. Sempre attento quando viene chiamato all’opera., ma non deve compiere alcun intervento di rilievo. Pezzola 6: Nella posizione di braccetto di destra si trova a meraviglia. Chiude bene ogni spazio e non si fa mai sorprendere dall’avversario. Lepri 6: Si piazza al centro della difesa e fa valere la sua stazza fisica. Insuperabile sui palloni alti. Dalmazzi 6,5: Partita convincente del centrale rossoblù che si propone anche in fase offensiva. Zini 6: Presidia la corsia di competenza con sufficiente autorità, facendosi apprezzare sia in fase di chiusura sia quando si propone in avanti. Candellori 6: Solita gara tutta grinta e dinamismo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Semprini si divora il vantaggio. Cultraro sicuro, Zini pericoloso

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