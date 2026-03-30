Selvaggia Lucarelli ha recentemente avuto un ruolo in un programma di Mediaset che ha generato tensioni tra i partecipanti. La sua presenza ha portato a scontri e discussioni accese all’interno della trasmissione. La situazione si è sviluppata rapidamente, creando un clima molto teso tra gli altri protagonisti e la produzione.

L’ingresso di Selvaggia Lucarelli nel mondo di Mediaset ha acceso dinamiche interne tutt’altro che tranquille. Se da una parte la sua presenza ha contribuito a far parlare del Grande Fratello Vip e ad animare il dibattito, dall’altra sembra aver creato più di qualche tensione dietro le quinte. Tra apprezzamenti e critiche, il suo ruolo non passa inosservato e, anzi, continua a dividere colleghi e pubblico, alimentando un clima sempre più acceso all’interno di Mediaset. Selvaggia Lucarelli regina di Mediaset? C’è chi non ci sta!. La scelta di affidare a Lucarelli un posto fisso come opinionista al Grande Fratello Vip rappresenta un cambio di passo rispetto alle sue precedenti partecipazioni televisive, spesso limitate a ospitate. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Selvaggia Lucarelli fa scoppiare la bufera a Mediaset, un noto programma contro di lei: clima tesissimo

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