Se noti questi segni bianchi in chiesa non sono simboli religiosi ‘misterosi’ ma indicatori pratici | cosa significano davvero

In alcune chiese si possono osservare dei piccoli segni bianchi presenti su pareti, pavimenti o altre superfici. Alcuni credono siano simboli religiosi misteriosi, mentre altri li interpretano come indicatori pratici o elementi legati a lavori di restauro. Questi segni, che attirano l’attenzione di visitatori e fedeli, sono spesso oggetto di interpretazioni diverse, alimentando discussioni tra chi li considera simboli nascosti e chi li vede come semplici tracce di manutenzione.

C’è chi li scambia per simboli nascosti, chi per segni sacri o liturgici poco noti. Stiamo parlando di quei piccoli segni bianchi che compaiono in alcune chiese. A prima vista, sembrano nascondere un messaggio in codice ma in realtà non hanno nulla di trascendentale, sebbene celino un significato molto più semplice di quanto si possa pensare. Non rimandano infatti né a misteri né a codici segreti, ma a qualcosa di estremamente concreto e quotidiano. Segni bianchi in chiesa: non sono simboli religiosi, ma segni organizzativi. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Osservando con attenzione alcune chiese, soprattutto nelle zone vicino all’altare o tra le sedute del clero, è possibile notare piccoli segni bianchi applicati su sedie, panche o stalli. 🔗 Leggi su Funweek.it

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