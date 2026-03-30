Sciarpate bandiere e colori Con il Grifo è sempre spettacolo

Al campo di calcio, tifosi e squadre si sono ritrovati per una partita che ha visto protagonisti i colori e le bandiere. La sfida tra Vis e Perugia si inserisce in un marzo ricco di entusiasmo, dopo un inizio di stagione caratterizzato da molte sconfitte e pochi punti. Le due formazioni sperano di continuare a risalire la classifica e di lasciare alle spalle un periodo difficile.

Al Benelli Vis e Perugia sono scese in campo per non porre fine al loro radioso marzo. Un mese che ha chiuso per entrambe un cupo inverno, farcito, soprattutto nei primi due mesi del 2026, da pochi punti e tante sconfitte. Nelle prime cinque gare del mese di marzo Vis e Perugia sono tornate a splendere, hanno ripreso a segnare e macinare punti. Hanno tolto la parola sconfitta dal loro vocabolario rendendo più concreto ciò che prima sembrava un sogno. La Vis è infatti passata dal guardarsi con timore alle spalle al rischiare di accecacarsi per aver guardato troppo tempo il sole. La parola sesto posto, raggiunto in centoventisette anni di storia soltanto l’anno scorso, è quella più di tendenza tra le nuova mura del V Park e in quelle più attempate del Benelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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