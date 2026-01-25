La stagione di Tourné I colori dello spettacolo

La stagione Tourné I colori dello spettacolo, organizzata dall'Aucma e Mea ConcertI, propone una vasta gamma di eventi tra Perugia, Assisi, Orvieto, Spoleto e Terni. Concerti, monologhi, spettacoli di comicità, divulgazione scientifica e attualità offrono un panorama culturale vario e di qualità. Un appuntamento dedicato a valorizzare la scena artistica locale, offrendo agli spettatori occasioni di approfondimento e intrattenimento in un contesto di sobria eleganza.

Concerti, monologhi, comicità, divulgazione scientifica e attialità con i nuovi spettacoli della stagione ’Tourné’ che Aucma (Associazione umbra della canzonme e musica d’autore) e Mea ConcertI presentano tra Perugia, Assisi, Orvieto, Spoleto e Terni. Il cartellone è davvero ricchissimo. Si parte venerdì prossimo alle 21 al Piccolo Teatro degli Instabili di Assisi con il concerto “Hic et nunc” della cantante Petalie Boga in una re-interpretazione del “Cantico delle Creature”, per il format ’Cantiche’, con ingresso libero. Domenica primo febbraio al Lyrick di Assisi è la volta di “La sera dei miracoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La stagione Tourné 2026 prende il via al PalaBarton Energy di Perugia con lo spettacolo

