Romentino è Massimo Barbè la vittima dell' incidente mortale di via del Tintoretto

Massimo Barbè ha perso la vita in un incidente a Romentino, causato da uno scontro tra due veicoli che ha subito innescato un incendio. L’impatto violento ha impedito a Barbè di salvarsi, lasciando la scena devastata. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e i soccorritori per i rilievi. La dinamica dell’incidente resta da chiarire, mentre la comunità si interroga sulle cause.

Uno scontro che ha provocato un incendio e non gli ha lasciato scampo. Massimo Barbè è la vittima dell'incidente mortale avvenuto ieri, martedì 24 febbraio, a Romentino, in via del Tintoretto. Barbè, 63 anni di Romentino, era molto sconosciuto sul territorio. Martedì mattina, in via del Tintoretto, un'auto e un furgoncino si sono scontrati e l'impatto ha provocato l'incendio dell'auto a bordo della quale c'era Barbè. Alla guida del furgoncino un nuovo classe 1953 della provincia di Milano portato in ospedale per accertamenti. Sul posto presenti i soccorsi del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Palio di Legnano in lutto, muore in un incidente Massimo BarbèLutto per il Palio di Legnano: è morto Massimo Barbè, che aveva vestito i panni di Alberto da Giussano lo scorso anno. La sua auto si è scontrata con un furgone a Romentino, ne è scaturito anche un ... varesenoi.it

Drammatico incidente a Romentino, morto Massimo Barbè, volto noto delle rievocazioni storiche: lo scorso 25 maggio aveva vestito i panni di Alberto da Giussano nella sfilata storica del Palio di Legnano - facebook.com facebook