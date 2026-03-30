Schianto con la spider a noleggio Muore un ragazzo di 21 anni

Un giovane di 21 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto all’alba su una strada principale. L’auto coinvolta, una spider a noleggio, stava viaggiando a velocità elevata quando ha perso il controllo, schiantandosi contro veicoli parcheggiati. Sono intervenuti i servizi di emergenza, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. La polizia sta indagando sulle cause dell’accaduto.

Un'auto di lusso lanciata a forte velocità all'alba su una strada centrale. Poi la perdita di controllo e lo schianto contro le macchine parcheggiate. L'epilogo è stata la morte del ragazzo che era alla guida, Lorenzo Mattia Persiani, 21 anni, milanese. Le due amiche che erano a bordo con lui, di 20 e 19 anni, sono state ricoverate ma non sono in gravi condizioni. L'incidente si è verificato ieri poco prima delle 6, con le strade ancora quasi deserte. Persiani guidava una Porsche Spyder con targa tedesca presa a noleggio. Valore dalla supercar: circa 200mila euro. Tariffa per noleggiarla 24 ore: almeno mille euro e un nutrito conto in banca per la cauzione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Schianto con la spider a noleggio. Muore un ragazzo di 21 anni Articoli correlati Muore ragazzo di 21 anni: schianto devastante contro un alberoSan Vincenzo (Livorno), 19 febbraio 20226 – Tragedia della strada questa mattina, giovedì 19 febbraio, a San Vincenzo dove un giovane di 21 anni,... Leggi anche: Tragedia all'alba, ragazzo di 18 anni muore dopo lo schianto in A1 Tutti gli aggiornamenti su Schianto con la spider a noleggio Muore... Discussioni sull' argomento Milano, Porsche si schianta contro 4 auto in sosta: morto un ragazzo di 21 anni; Milano, perde il controllo della Porsche all'alba e si schianta contro quattro auto in sosta: tre feriti; Spaventoso incidente a Milano: 21enne si schianta in Porsche contro le auto in sosta; Si schianta all’alba con la Porsche Spyder contro le auto parcheggiate: muore il 21enne Lorenzo Mattia Persiani, ferite due amiche. Lo schianto contro le auto parcheggiate dopo aver perso il controllo in curva della lussuosa Porsche Spyder, quasi certamente a causa della forte velocità. La carambola sulle macchine in sosta e la fine della corsa nel parterre alberato di viale di Porta Vercelli - facebook.com facebook Schianto tra auto nell’Astigiano, ragazzina di 12 anni in condizioni critiche al Regina Margherita x.com