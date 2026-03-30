Le scarpe da barca tornano di tendenza questa stagione, con un look che combina stile e praticità. La loro presenza si fa notare sulle strade di città, dove l’asfalto riflette una luce che richiama le coste mediterranee. Questa calzatura, originariamente pensata per l’ambiente nautico, si inserisce nelle scelte di moda contemporanea, portando un tocco di freschezza e casual chic.

Life&People.it L’asfalto della metropoli riflette una luminosità salmastra che arriva direttamente dalle scogliere della Costa Azzurra e sancisce il ciclico ritorno della scarpa da barca. Una estetica che emana senso di libertà, suggerendo un clima di vacanza ed un’eleganza profondamente nobiliare; calzatura che diviene perfetto strumento di transizione unendo funzionalità tecnica alla consapevolezza stilistica e, allo stesso tempo, diviene anche simbolo riconoscibile dell’ estetica Old Money. L’attitudine preppy, nostalgia e nuovo lusso: la scarpa da barca. Le scarpe da barca si inseriscono nel trend Quiet Luxury, tendenza che celebra una ricchezza discreta, fatta di pezzi senza tempo e di una qualità che risiede nei dettagli invisibili. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - Scarpe da barca: l’estetica cool di stagione da indossare

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