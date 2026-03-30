Una foto di Elizabeth Olsen, nota per il ruolo di Scarlet Witch, in posa con una maschera raffigurante Doctor Doom, è diventata virale sui social media. La scena ha suscitato molte speculazioni tra i fan, ma l'attrice non ha rilasciato commenti ufficiali riguardo a un possibile ritorno del personaggio in futuri film degli Avengers, come Doomsday o Secret Wars.

Una foto della star di WandaVision, in posa con la maschera del Dottor Destino è diventata virale sui social media, ma l'interprete non si sbilancia sul ritorno di Scarlet Witch in Avengers: Doomsday e Secret Wars. Scarlet Witch farà ritorno in Avengers: Doomsday o nel sequel Avengers: Secret Wars? Difficile dirlo per il momento. Ma una foto di Elizabeth Olsen con in mano l'elmo di Doctor Doom ha infiammato il web diventando rapidamente virale e alimentando le speranze dei fan. Che cosa ha detto Elizabeth Olsen sulla sua partecipazione a Avengers: Doomsday e Secret Wars? Dopo essere apparsa per la prima volta nella scena post-credits di Captain America: The Winter Soldier del 2014, Olsen ha interpretato ripetutamente Wanda Maximoff nella Saga dell'Infinito del Marvel Cinematic Universe. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Scarlet Witch incontrerà Doctor Doom? La foto di Elizabeth Olsen che sta facendo impazzire i fan

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