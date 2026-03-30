L'attrice Elizabeth Olsen ha recentemente parlato del futuro del personaggio di Wanda Maximoff nell'Universo Cinematografico Marvel, senza però confermare ufficialmente un suo ritorno nei prossimi film. La sua presenza nel film Avengers: Doomsday è ancora oggetto di speculazioni, mentre il destino di Scarlet Witch resta incerto dopo l'ultimo capitolo di Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Il destino di Wanda Maximoff nell’Universo Cinematografico Marvel rimane avvolto nel mistero. Nonostante il successo travolgente del personaggio, i fan di Scarlet Witch continuano a vivere in un limbo di incertezza sin dal finale di Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Sebbene l’apparente sacrificio sul Monte Wundagore sembrasse definitivo, la speranza di un ritorno in Avengers: Doomsday o Secret Wars è sempre rimasta accesa. Tuttavia, le recenti parole di Elizabeth Olsen sembrano gettare acqua sul fuoco. Elizabeth Olsen rompe il silenzio al C2E2: “Non so nulla”. Durante il recente panel al C2E2, Elizabeth Olsen ha risposto alle domande pressanti sul suo futuro nel franchise. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Scarlet Witch in Avengers: Doomsday? Elizabeth Olsen rompe il silenzio sul ritorno di Wanda

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