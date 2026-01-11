Avengers Doomsday | Simu Liu rompe il silenzio sul ritorno di Shang-Chi

Simu Liu, interprete di Shang-Chi, ha condiviso alcune riflessioni sul possibile ritorno del personaggio nel Marvel Cinematic Universe. Con l’attesa crescente tra i fan, si prospetta una nuova fase che potrebbe coinvolgere il celebre eroe cinese. Restare aggiornati sulle novità ufficiali permette di seguire da vicino gli sviluppi di uno dei franchise più seguiti a livello globale.

Il futuro del Marvel Cinematic Universe si prepara a riaccogliere uno dei suoi volti più amati: Shang-Chi. Dopo il successo del film d’esordio nel 2021, i fan si sono chiesti a lungo quando avrebbero rivisto l’esperto di arti marziali interpretato da Simu Liu. La risposta è arrivata: il guerriero dei Dieci Anelli sarà tra i protagonisti di Avengers: Doomsday. In una recente intervista rilasciata a ComicBook durante la promozione della serie The Copenhagen Test, Simu Liu ha offerto interessanti anticipazioni sull’evoluzione del suo personaggio e sul suo ruolo nel prossimo crossover dei fratelli Russo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

