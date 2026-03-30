Durante la puntata di oggi di È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici ha dedicato uno spazio a un collega e amico recentemente scomparso. La conduttrice ha letto un messaggio che recitava: “Sarai sempre nel mio cuore”. L’annuncio della scomparsa è stato comunicato in diretta, senza ulteriori dettagli sul decesso.

Durante la puntata odierna di È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici ha dedicato un momento della trasmissione al ricordo di un collega e amico scomparso nelle ultime ore. L’intervento, inserito nel corso della diretta, è stato impostato su un racconto personale legato agli inizi della sua carriera televisiva. La conduttrice ha spiegato che il ricordo riguarda un professionista con cui aveva lavorato in una fase iniziale del suo percorso, circa quarant’anni fa, in un contesto televisivo diverso da quello attuale. La narrazione si è concentrata sull’esperienza condivisa e sul valore umano attribuito a quell’incontro. L’annuncio in diretta: morto David Riondino. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Sarai sempre nel mio cuore”. Lutto per Antonella Clerici, il doloroso e costretto annuncio

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