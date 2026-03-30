Sarah Toscano, 20 anni, ha annunciato di voler diventare attrice, puntando a combinare recitazione e musica come la cantante statunitense. Dopo quasi due anni dal suo debutto musicale, si appresta a entrare nel cinema come protagonista del film Netflix “Non abbiam bisogno di parole”, al suo fianco nel cast. La sua scelta di carriera segna un passaggio tra i settori artistici di musica e cinema.

Cantante e ora anche attrice. La 20enne racconta la sua prima esperienza nel mondo della recitazione come protagonista del film "Non abbiam bisogno di parole" dal 3 aprile su Netflix “Ho sempre amato gli artisti poliedrici che sanno cantare, recitare, ballare come Lady Gaga”. Lo dice Sarah Toscano che a 20 anni e dopo quasi due anni dal debutto nel mondo della musica entra nel mondo del cinema come protagonista del film Netflix “Non abbiam bisogno di parole” al fianco di Serena Rossi. “Mi sono innamorata del mondo del cinema. Vorrei sicuramente portare avanti in futuro questo percorso parallelamente alla musica. Mi piaceva tanto l'idea, ho sempre amato gli attori che cantano e ballano e cantanti che sanno recitare - ha detto Sarah Toscano dopo che noi di Today. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Sarah Toscano: "Divento attrice. Voglio unire recitazione e musica come Lady Gaga"

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