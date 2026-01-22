Sarah Toscano diventa attrice | addio lustrini lascia trionfare la bellezza naturale

Sarah Toscano debutta come attrice, lasciando da parte il suo passato nel mondo dello spettacolo. Come annunciato da Netflix, sarà protagonista del film

Il Percorso di Sarah Toscano dal 2023 ad oggi: 24 Settembre 2023 - Entra ad Amici 10 Marzo 2024 - Vince Amici 23 11 Febbraio 2025 - Partecipa a Sanremo 3 Ottobre 2025 - Pubblica il suo primo Album Met Gala 21 Gennaio 2026 - Netflix annuncia che uscir x.com