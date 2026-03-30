In Israele, si riconosce che la gestione del divieto di accesso al Santo Sepolcro per il patriarca latino potrebbe essere stata migliorata. Si è raggiunto un accordo per la celebrazione pasquale, mentre il caso ha riacceso le tensioni tra le autorità di sicurezza e le pratiche religiose a Gerusalemme. La vicenda ha portato nuovamente al centro del dibattito le questioni legate alla libertà di culto e alla sicurezza nella città.

Il caso del divieto di accesso al Santo Sepolcro per il patriarca latino Pierbattista Pizzaballa riapre il tema delle tensioni tra sicurezza e libertà di culto a Gerusalemme. A riconoscere le criticità è lo stesso ambasciatore israeliano in Italia, Jonathan Peled, che ammette come la vicenda “si poteva gestire molto meglio”. Intervistato da Sky Tg24, Peled ha parlato apertamente di un “malinteso” tra le autorità israeliane e il patriarca. Alla base della decisione, ha spiegato, ci sarebbero le misure di sicurezza straordinarie adottate nella Città Vecchia a causa degli attacchi missilistici. “Avremmo potuto gestire la questione molto meglio”, ha dichiarato il diplomatico, sottolineando come la responsabilità sia condivisa tra le diverse parti coinvolte. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Santo Sepolcro, Israele ammette: “Si poteva gestire meglio”. Trovato un accordo per Pasqua

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