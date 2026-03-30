Santo Sepolcro il Patriarcato di Gerusalemme | Caso chiuso accordo con Israele per celebrare tutti i riti di Pasqua

Il Patriarcato di Gerusalemme ha annunciato che è stato raggiunto un accordo con le autorità israeliane per permettere la celebrazione di tutti i riti pasquali nella Chiesa del Santo Sepolcro. La disputa scoppiata domenica, quando la polizia israeliana ha impedito al Cardinale Pierbattista Pizzaballa di accedere alla chiesa per la messa della Domenica delle Palme, si è quindi risolta con questa intesa.

La disputa sorta domenica dopo che la polizia di Israele ha impedito al Cardinale Pierbattista Pizzaballa di entrare nella Chiesa del Santo Sepolcro per celebrare la messa della Domenica delle Palme può considerarsi chiusa. «Il Patriarcato Latino di Gerusalemme e la Custodia di Terra Santa confermano che le questioni relative alle celebrazioni della Settimana Santa e della Pasqua al Santo Sepolcro sono state affrontate e risolte in coordinamento con le autorità competenti», fa sapere questa mattina l’ente legato al Vaticano. «In accordo con la Polizia israeliana, è stato garantito l’accesso ai rappresentanti delle Chiese al fine di celebrare... 🔗 Leggi su Open.online

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