A Gerusalemme, durante la Settimana Santa, il Santo Sepolcro rimane chiuso e la zona è considerata ad alto rischio. La comunità dei frati francescani continua a svolgere le cerimonie, i riti e le processioni quotidiane, rispettando le disposizioni dello Status Quo. Nonostante le restrizioni, le celebrazioni religiose proseguono senza interruzioni, con i frati che mantengono le pratiche previste.

“La comunità dei frati francescani presente al Santo Sepolcro non ha mai cessato, né di giorno né di notte, di svolgere le celebrazioni previste, i riti, le processioni quotidiane e le preghiere liturgiche secondo quanto stabilito dallo Status Quo”. Lo fa sapere la Custodia di Terra Santa in risposta alle notizie circolate in questi giorni sulla chiusura della Basilica del Santo Sepolcro. Pur essendo l’accesso alla Basilica impedito ai fedeli per motivi di sicurezza, la preghiera continua ininterrottamente. “Continuiamo a pregare anche con il Santo Sepolcro chiuso”. “ La nostra presenza secolare nei Luoghi della Redenzione e la preghiera che... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Pasqua, Settimana Santa a forte rischio: a Gerusalemme il Santo Sepolcro è ancora chiuso

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