Salute | Aurigemma oggi sensibilizzazione e prevenzione su hpv presso scuola superiore Matteucci

Oggi presso una scuola superiore si è svolta un'iniziativa dedicata alla sensibilizzazione e alla prevenzione dell'infezione da HPV. L'evento, promosso dalle autorità locali, ha coinvolto studenti e docenti, con l'obiettivo di fornire informazioni sulla trasmissione e le modalità di prevenzione di questa infezione. La giornata rientra nelle attività di educazione alla salute promosse nelle istituzioni scolastiche.

Come istituzioni, il nostro ruolo è quello di educare a sani e corretti stili di vita. La salute e il benessere psicofisico sono delle priorità assolute. Per tutelare salute e benessere, ci sono due aspetti centrali: sensibilizzazione e prevenzione. Crediamo molto a queste tematiche, tant’è che da circa un anno e mezzo stiamo portando avanti alla Pisana il programma gratuito di prevenzione Un Consiglio in salute. Intervento presso l’Istituto Matteucci di Roma. Lo dichiara il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma. “Questa mattina, siamo venuti qui presso l’istituto scolastico superiore Matteucci, a Roma nel Municipio III, per parlare e informare riguardo al papilloma virus (HPV). 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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