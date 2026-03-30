Rudiger Juventus il Real Madrid lavora per rinnovare il contratto del difensore tedesco Che cosa sta succedendo

Il Real Madrid sta attualmente negoziando il rinnovo del contratto del difensore tedesco. Il club spagnolo ha avviato le pratiche per prolungare l’accordo con il giocatore, con l’obiettivo di mantenere il calciatore in rosa. La trattativa riguarda le condizioni contrattuali e la durata del nuovo accordo. Non sono stati resi noti dettagli specifici sui tempi o sui termini dell’intesa.

Rudiger Juventus, il Real Madrid è al lavoro per rinnovare il contratto del centrale di difesa. Ecco che cosa sta succedendo. La Juve resta spettatrice interessata delle dinamiche che coinvolgono i top player internazionali per rinforzare il proprio reparto arretrato. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira su X, il Real Madrid è pronto ad avviare i colloqui ufficiali per cercare di prolungare il contratto di Antonio Rudiger, difensore centrale nel mirino bianconero. MERCATO JUVE LIVE L’intenzione del club spagnolo è quella di estendere il vincolo con il calciatore tedesco fino al 2027. Tuttavia, la trattativa non appare scontata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rudiger Juventus, il Real Madrid lavora per rinnovare il contratto del difensore tedesco. Che cosa sta succedendo Articoli correlati Rudiger Juventus, dialoghi in corso con l’agente del tedesco in scadenza col Real: già pronto questo contratto! I dettaglidi Redazione JuventusNews24Rudiger Juventus, prende piede la suggestione di mercato con i dialoghi in corso tra l’agente del centrale in scadenza e... Altri aggiornamenti su Rudiger Juventus Temi più discussi: ??Juve, Rudiger arriva a zero? Milan, Tare incontra Modric: si rinnova?; Rudiger allontana la Juventus: apertura al rinnovo col Real Madrid. I dettagli; Rudiger, la Juve c'è! Papà Spalletti, assist dell'agente e la formula: come si può fare il colpaccio; Quanto guadagna Rudiger al Real Madrid: ingaggio, scadenza contratto e le voci sulla Juventus. Rudiger, il Real Madrid non dispera per il rinnovoIl Real Madrid non avrebbe perso le speranze di arrivare ad un accordo con Antonio Rudiger, difensore centrale classe 1993 della nazionale tedesca, per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno ... tuttojuve.com Moretto allontana Rudiger dalla Juve: 'Il Real Madrid farà di tutto per trattenerlo'Il giornalista ha aggiunto: 'In questo momento Rudiger è più vicino a rinnovare il suo contratto con il Real Madrid che ad andarsene' ... it.blastingnews.com Secondo le informazioni di Tuttosport, la #Juventus sembra aver intenzione di chiudere in poco tempo per #Rudiger I bianconeri avrebbero presentato un biennale da 5 milioni di euro al difensore tedesco. Da battere, in particolare, la concorrenza inglese - facebook.com facebook Juventus, Spalletti vuole i suoi pretoriani: nel mirino Allison, Rudiger e Pellegrini #ASRoma x.com