Un uomo è stato sorpreso e denunciato dopo aver danneggiato cappelle e lapidi, rubando rosari, santini e statuette posizionati sulle tombe. Le verifiche hanno portato all’identificazione del soggetto responsabile, che ha causato danni a diverse sepolture nel cimitero. L’indagine prosegue per accertare eventuali altri episodi simili e per recuperare quanto sottratto.

Ha preso di mira cappelle e lapidi danneggiandole e si è impossessato di rosari, santini e statuine poste sulle tombe. E' la ‘follia’ messa in da un26enne del Gambia nel cimitero nuovo di Castel Volturno sulla Strada Provinciale 333 dove è stato sorpreso dai familiari dei defunti mentre si aggirava per le tombe. Visto si è poi dato alla fuga. E' stato ritrovato a pochi metri di distanza da una pattuglia della protezione civile che nel frattempo ha avvertito il locale commissariato. Portato al commissariato il giovane è stato denunciato per danneggiamento e furto. CasertaNews è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Ruba rosari e statuette danneggiando cappelle e lapidi: beccato e denunciato

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