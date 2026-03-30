La rottamazione di auto incidentate è diventata una procedura frequente per chi si trova a dover smaltire veicoli danneggiati. La normativa prevede procedure specifiche e il coinvolgimento delle autorità competenti per la gestione di veicoli dichiarati completamente distrutti o non più idonei alla circolazione. Le autorità rilasciano documenti ufficiali che attestano la cancellazione del veicolo dal registro.

La gestione di un veicolo danneggiato rappresenta spesso una problematica complessa per molti automobilisti. In questi casi, la rottamazione auto incidentate è la soluzione più sicura, rapida ed efficace per liberarsi del mezzo nel rispetto delle normative vigenti. Quando un’auto subisce danni gravi a seguito di un incidente, i costi di riparazione possono risultare elevati e non convenienti. Proprio per questo motivo, sempre più persone scelgono servizi professionali di rottamazione veicoli incidentati, affidandosi a centri autorizzati in grado di gestire ogni fase del processo. Cos’è la rottamazione auto incidentate. La rottamazione auto incidentate consiste nella demolizione e cancellazione definitiva del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA). 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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