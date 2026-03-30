Rose Villain aspetta un maschietto | culla e passeggino sono opere d'arte fatta di lame e metallo

Una cantante ha condiviso alcune immagini che ritraggono gli oggetti destinati al suo prossimo bambino. Tra le foto si possono vedere una culla e un passeggino realizzati con materiali non convenzionali, come lame e metallo, che si distinguono per il loro design insolito. La futura mamma è incinta di un maschietto e ha pubblicato queste immagini all’interno di un carosello dedicato alla maternità.

In un carosello di foto a tema maternità (è incinta di un maschietto), Rose Villain ha mostrato una culla e un passeggino anticonvenzionali. Sono opere d'arte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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