Roma si trova ad affrontare una fase difficile a causa di nuovi infortuni di Bailey e Gollini, che compromettono le scelte di Gasperini in vista della partita contro il Lecce. Le condizioni dei due giocatori sono ancora in valutazione, aumentando l’incertezza sulla formazione. La squadra si prepara a una sfida complessa, con l’emergenza che richiede soluzioni rapide e adattamenti strategici.

Roma in emergenza infortuni! Nuovo stop per Bailey e per Gollini: Gasperini perde i pezzi in vista del Lecce! Le condizioni degli indisponibili Scatta l’allarme rosso a Trigoria alla vigilia di un match che si preannuncia più complicato del previsto. Mentre la dirigenza è alacremente al lavoro per puntellare l’organico nella finestra di mercato invernale, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Roma in emergenza infortuni! Nuovo stop per Bailey e per Gollini: Gasperini perde i pezzi in vista del Lecce! Le loro condizioni

Leggi anche: Roma in emergenza per Cagliari: Gasperini perde pezzi ma prova a ricompattare il gruppo

Leggi anche: Roma-Midtjylland, infortunio pesantissimo per Gasperini: le condizioni di Koné in vista del Napoli

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Tegola Roma, gli esami confermano la lesione: Pellegrini fermo un mese, ecco le gare che salterà; Comincia il mercato invernale tra saldo zero e rinforzi da prendere; Serie A: indisponibili, diffidati, squalificati e infortunati di tutte le squadre; DAI CAMPI – Rovella, Baldanzi, Bonny, Conceicao, Gosens, Soulé, Atta, Cuadrado e novità per Bailey e Leao.

Telenovela Raspadori, Zirkzee e nuovo infortunio: il punto sulla Roma - Tra calciomercato e campo, la Roma non ha nemmeno avuto il tempo di leccarsi le ferite dopo la sconfitta contro l’Atalanta, visto che domani si torna già in campo contro il Lecce. asromalive.it