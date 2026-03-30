Roma | scontro tra due auto in zona Infernetto feriti due pedoni uno e’ minorenne

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio nella zona dell’Infernetto a Roma, coinvolgendo due automobili. Due pedoni sono rimasti feriti, tra cui un minorenne. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e raccogliere eventuali testimonianze. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Due persone, tra cui un minorenne, sono rimaste ferite a seguito di un incidente stradale che si è verificato questo pomeriggio nella zona dell’Infernetto, a Roma. Dettagli dell’incidente in viale di Castel Porziano. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’incidente è avvenuto poco prima delle 14, quando due auto, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate in viale di Castel Porziano, a poca distanza da via Torcegno. Le conseguenze per le vittime. A seguito dell’impatto, sono stati travolti due pedoni: un uomo e un bambino di 13 anni. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti del gruppo Mare della polizia locale, insieme agli operatori sanitari, che hanno provveduto a trasportare l’uomo all’ospedale Grassi di Ostia e il 13enne all’ospedale Bambino Gesù della Capitale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: scontro tra due auto in zona Infernetto, feriti due pedoni, uno e’ minorenne Articoli correlati Roma: scontro tra due auto in zona Magliana, cinque feriti gravi di cui un bambinoCinque persone, tra cui un bambino, hanno riportato ferite gravi a seguito di un incidente stradale verificatosi questa mattina nella zona della... Leggi anche: Incidente stradale a Torino, scontro tra auto e bus Gtt con pedoni coinvolti: cinque feriti, tra cui due bambini