A Roma, nei pressi del Colosseo, si è verificata una rapina con minaccia di coltello in via delle Terme di Traiano. Due uomini di 25 e 26 anni sono stati fermati con l’accusa di aver aggredito e derubato un uomo di 29 anni di nazionalità pakistana. L’episodio ha provocato paura tra i passanti nella zona di Colle Oppio.

Aggressione e rapina nel cuore di Roma, nella zona di Colle Oppio, a pochi passi dal Colosseo. Due uomini, di 25 e 26 anni, sono stati arrestati con l’accusa di rapina aggravata in concorso ai danni di un 29enne pakistano. Minacciato con un coltello in strada L’episodio è avvenuto in viale delle Terme di Traiano, dove i carabinieri del nucleo radiomobile hanno assistito direttamente alla scena. I due indagati hanno avvicinato la vittima, minacciandola con un coltello e costringendola a consegnare il denaro. Subito dopo, l’uomo è stato fatto cadere a terra mentre i rapinatori tentavano la fuga. Bloccati dai carabinieri Il tentativo di scappare è durato pochi istanti: i militari sono intervenuti immediatamente, riuscendo a fermare i due poco distante dal luogo dell’aggressione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma, rapina con coltello vicino al Colosseo: paura in via delle Terme di Traiano

Articoli correlati

Roma, sale sul taxi e al momento di pagare rapina il conducente con un coltello: arrestato 46enneUna corsa notturna si è trasformata in un incubo per un tassista di Roma, minacciato dal passeggero con un coltello da cucina e costretto a...

Roma: balla al Colosseo brandendo coltello su folla, tradito da video virale online e denunciatoE’ stato immortalato in un video mentre ballava, accompagnato dalla musica, davanti al Colosseo: tuttavia, il giovane, un 22enne egiziano, stava...