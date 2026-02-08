Roma | balla al Colosseo brandendo coltello su folla tradito da video virale online e denunciato

Un giovane egiziano di 22 anni ha ballato davanti al Colosseo brandendo un coltello a serramanico, attirando l’attenzione di molti passanti e turisti. È stato un video virale a svelare cosa stava facendo: mentre si muoveva a ritmo di musica, agitava il coltello tra la folla, mettendo in pericolo chi passava di lì. La scena ha suscitato preoccupazione e, poco dopo, gli agenti lo hanno denunciato.

E' stato immortalato in un video mentre ballava, accompagnato dalla musica, davanti al Colosseo: tuttavia, il giovane, un 22enne egiziano, stava mettendo a rischio l'incolumità dei passanti e dei tanti turisti poiché aveva in mano un coltello a serramanico che veniva agitato in aria, tra la folla, mentre danzava. Per questo motivo, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Centro di Roma, lo hanno identificato attraverso la visione dei filmati diventati virali online e lo hanno denunciato. Controlli e Denunce da Parte dei Carabinieri. Negli ultimi sei mesi, i carabinieri di Roma, anche a seguito di controlli con metal detector, hanno denunciato 272 persone, di cui 25 minorenni e 117 stranieri, per il porto, senza giustificato motivo, di armi proprie e improprie.

