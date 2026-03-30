Roma parla Zago | Gasperini è il nuovo Capello Malen non si tocca
Nella mattinata di oggi, Antonio Carlos Zago ha commentato le recenti tensioni tra le due squadre, evidenziando l'entusiasmo di San Siro e le problematiche dell'Olimpico. Ha inoltre espresso il suo parere su Gasperini, definendolo come il nuovo Capello, e ha ribadito che Malen non si muove dalla squadra. Le dichiarazioni sono state rilasciate in un contesto di confronto tra le due tifoserie.
Nella mattinata di oggi, le eco dell’entusiasmo di San Siro e delle tensioni dell’ Olimpico trovano un punto di sintesi nelle parole di Antonio Carlos Zago. L’indimenticato difensore del terzo scudetto, accolto dal calore della Curva Sud nel prepartita della sfida contro il Bologna, ha analizzato il momento critico del sodalizio giallorosso, tracciando una linea di continuità tra il passato glorioso e un futuro che deve necessariamente passare per la conferma di Gian Piero Gasperini. «È uno dei tecnici più importanti in Italia, se non il più importante. Mi ricorda Capello per serietà e carisma», ha dichiarato l’ex centrale brasiliano, blindando la posizione dell’allenatore orobico nonostante le recenti turbolenze europee. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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