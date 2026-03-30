Roma parla Zago | Gasperini è il nuovo Capello Malen non si tocca

Nella mattinata di oggi, Antonio Carlos Zago ha commentato le recenti tensioni tra le due squadre, evidenziando l'entusiasmo di San Siro e le problematiche dell'Olimpico. Ha inoltre espresso il suo parere su Gasperini, definendolo come il nuovo Capello, e ha ribadito che Malen non si muove dalla squadra. Le dichiarazioni sono state rilasciate in un contesto di confronto tra le due tifoserie.