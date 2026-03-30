Roma-Brandt c’è il sì del giocatore | pronto un quadriennale a zero

La Roma ha ottenuto il via libera da Julian Brandt, che ha accettato un contratto quadriennale senza un pagamento di trasferimento. Il giocatore ha deciso di trasferirsi in giallorosso e si attende ora l’annuncio ufficiale. La società sta definendo gli ultimi dettagli prima di comunicare l’accordo, che rappresenta un colpo importante per il mercato estivo.

La Roma si lancia prepotentemente su Julian Brandt, individuato come il colpo a parametro zero ideale per la prossima stagione. Secondo le indiscrezioni internazionali rilanciate dal giornalista Raad Kasim e confermate da diverse testate tedesche, il trequartista del Borussia Dortmund ha già comunicato al club giallonero la decisione di non rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno 2026. Il DS Frederic Massara (tornato in giallorosso in questo scenario di mercato) avrebbe già avviato i contatti con l’entourage del calciatore, vedendo in lui l’erede naturale di Paulo Dybala, il cui futuro sembra sempre più lontano dalla Capitale. L’operazione Brandt si inserisce in un piano di rifondazione tecnica volto a ricomporre in giallorosso la storica coppia del Dortmund con Donyell Malen. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Brandt, c’è il sì del giocatore: pronto un quadriennale a zero Articoli correlati Roma, dopo Malen si punta al colpo Brandt a zeroLa strategia di mercato della Roma per la prossima stagione sembra aver puntato la Germania. Como, torna di moda un giocatore per i lariani! Fabregas pronto a valorizzare un altro giovane giocatore?Como, torna di moda un giocatore per i lariani! Fabregas pronto a valorizzare un altro giovane giocatore? Thiaw ha già stregato Newcastle e Premier... ESONERO JURIC: I TIFOSI DELLA ROMA LO AVEVANO PREDETTO #shorts Altri aggiornamenti su Roma Brandt c'è il sì del giocatore... Temi più discussi: Dal sogno Brandt ai saluti di Dybala (più altri nove...): la rivoluzione estiva della Roma; Roma, idea Brandt a parametro zero: contatti avviati; La Roma fa sul serio per Brandt: arrivano conferme dalla Germania; Julian Brandt è un obiettivo della Roma: primi contatti e cifre dell'ingaggio. Calciomercato Roma, contatti per Julian Brandt a parametro zero. Sarà lui a sostituire Dybala?Il nome caldissimo per il calciomercato Roma è quello di Julian Brandt, talento cristallino del Borussia Dortmund che si sta liberando a parametro zero. Le ... news-sports.it Roma, non solo Malen. Ora i giallorossi vogliono gli assist di BrandtIn vista del mercato estivo la Roma è pronta a riformare la coppia Malen-Brandt, autrice di oltre 70 reti al Dortmund. siamolaroma.it Dalla Germania: arrivano conferme sull’interesse di #Brandt #ASRoma x.com Julian Brandt sarebbe un affare per la Roma! #calcio #asroma #asromalive - facebook.com facebook