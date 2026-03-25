La Roma prosegue la sua strategia di mercato concentrandosi sui giocatori tedeschi. Dopo aver confermato Donyell Malen come attaccante principale, la società si sta focalizzando su un eventuale arrivo a parametro zero di Brandt dal Borussia Dortmund. La trattativa si concentra sulla possibilità di inserire il giocatore nel reparto offensivo della squadra per la prossima stagione.

La strategia di mercato della Roma per la prossima stagione sembra aver puntato la Germania. Con la conferma di Donyell Malen come pilastro del reparto avanzato, la dirigenza giallorossa sta lavorando per regalargli un compagno che conosce a memoria i suoi movimenti. Il profilo individuato è quello di Julian Brandt, gioiello del Borussia Dortmund che rappresenterebbe non solo un salto di qualità tecnico, ma anche un’operazione finanziaria esemplare. Brandt e Malen: l’intesa che può accendere l’Olimpico. L’obiettivo della Roma è chiaro: minimizzare i tempi di adattamento dei nuovi acquisti portando nella Capitale una chimica già consolidata. Julian Brandt e Malen hanno condiviso anni di successi e giocate al Westfalenstadion, sviluppando una forte connessione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, dopo Malen si punta al colpo Brandt a zero

Articoli correlati

Leggi anche: Calciomercato Roma, dopo Robinio Vaz e Malen i giallorossi puntano al grande colpo: ecco di chi si tratta

Malen Roma, è fatta: altro colpo in attacco dei giallorossi dopo Robinio Vaz! Le cifre e i dettagli dell’operazioneCalciomercato Napoli: la Juve fa un ‘favore’ a Conte…Novità importanti nelle ultime ore sul colpo azzurro! Mercato Torino: un ‘paradosso’ tecnico...

Approfondimenti e contenuti su Roma dopo Malen si punta al colpo...

Temi più discussi: Roma-Bologna, rigore segnato da Malen ma i giallorossi chiedono un altro penalty. Cos'è successo in Europa League; Il Lecce si fa coraggio a Roma per stupire. Di Francesco: Servirà fare qualcosa di straordinario; Roma-Bologna, la sfida decisiva: Malen però è troppo solo; Roma-Bologna 3-4: Cambiaghi gela l'Olimpico ai supplementari, Gasperini fuori dall'Europa League.

Malen presente e futuro. Roma pronta ad anticipare il riscattoTra le poche note liete di questo 2026 in casa Roma c’è sicuramente l’impatto di Malen con 8 gol in due mesi. E mentre l’attaccante si trova in ritiro con la nazionale per gli impegni amichevoli con N ... siamolaroma.it

Roma, non solo Malen. Ora i giallorossi vogliono gli assist di BrandtIn vista del mercato estivo la Roma è pronta a riformare la coppia Malen-Brandt, autrice di oltre 70 reti al Dortmund. siamolaroma.it

Atenei italiani in crescita e tra i migliori d’Europa. Roma guida con un primato mondiale, mentre il sistema resta tra eccellenze e criticità - facebook.com facebook