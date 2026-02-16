Farmacista pedinato e rapinato a Messina 38enne arrestato dopo l’intervento di un passante coraggioso

A Messina, un farmacista è stato pedinato e rapinato perché un uomo di 38 anni lo ha seguito fino all’ingresso del suo palazzo e ha tentato di portargli via il portafoglio. Un passante ha assistito alla scena, ha intervenuto e ha fermato il rapinatore, che è stato poi arrestato dalla polizia.

Fermato un uomo di 38 anni per tentata rapina ai danni di un farmacista: il colpo è stato sventato grazie all'intervento di un passante e della Polizia. I fatti sono avvenuti la sera dell'8 febbraio nel centro cittadino di Messina, dove la vittima è stata aggredita mentre rientrava a casa dopo il turno di lavoro. La ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la sera di domenica 8 febbraio un farmacista stava tornando a casa dopo aver terminato il proprio turno. L'uomo, che aveva con sé il borsello contenente l'incasso della giornata, pari a circa 2.