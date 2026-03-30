Un uomo di 39 anni è stato accoltellato a bordo di un autobus a Roma. Un cittadino filippino è stato arrestato dalle forze dell’ordine in seguito all'aggressione. Negli ultimi mesi, sono stati segnalati vari episodi di passeggeri feriti con coltelli su mezzi pubblici della città. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente.

Violenta aggressione dopo una discussione scoppiata sabato sera, 28 marzo 2026, a bordo dell’autobus della linea 444 nel quartiere San Basilio, a Roma Poco prima delle 23:45, in viale del Casale di San Basilio, un uomo romano di 39 anni è stato colpito con cinque coltellate al termine di una lite con un altro passeggero. L’aggressore, un 33enne di origini filippine incensurato, è stato bloccato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile intervenuti sul posto. I militari lo hanno trovato ancora in possesso del coltello utilizzato per l’aggressione, che è stato posto sotto sequestro.La vittima è stata soccorsa e trasportata in codice rosso al Policlinico Umberto I. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Roma, 39enne accoltellato sul bus: arrestato filippino

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