Sportello Autismo di vallata Tutte le attività per i bimbi

Lo Sportello Autismo del Casentino ha annunciato l’ampliamento delle attività dedicate ai bambini e ai ragazzi della vallata. Attualmente, il servizio supporta una trentina di giovani e intende rafforzare la propria presenza nella zona. L’organizzazione ha comunicato l’espansione delle iniziative senza specificare nuove date o dettagli sui programmi in corso.

BIBBIENA Lo Sportello Autismo The @utism Helper del Casentino, che già segue una trentina di bambini e ragazzi nella vallata, amplia la sua rete di servizio. Attivo da quattro anni sul territorio, offre ora servizi di consulenza, ricerca e formazione ad altre realtà scolastiche: gli Istituti comprensivi di Castiglion Fiorentino e Monte San Savino, l’Istituto omnicomprensivo di Foiano della Chiana e l’Isis Vegni delle Capezzine di Cortona. "Lo scopo è quello di creare una collaborazione stabile ed efficace con i docenti e le famiglie – dice la responsabile dello sportello Nadia Sensi (nella foto) – per favorire lo scambio di buone pratiche, materiali, strumenti e strategie da mettere in campo nei disturbi dello spettro autistico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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