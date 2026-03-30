Ristoranti a Roma per Pasqua e Pasquetta 2026 | menu tradizionali e prezzi

Con l’avvicinarsi di Pasqua e Pasquetta nel 2026, numerosi ristoranti a Roma hanno annunciato i menu speciali per le festività. Sono disponibili offerte con piatti tradizionali, spesso accompagnati da prezzi pubblicati sui loro siti web o sui canali di comunicazione ufficiali. Alcuni locali hanno già aperto le prenotazioni per il periodo delle festività, indicando le proposte culinarie dedicate.

Con l’arrivo della Pasqua e della Pasquetta 2026, Roma si prepara a celebrare le festività con tradizione, gusto e convivialità. Tra ristoranti storici, trattorie di quartiere e specialità da asporto, ecco dove mangiare e quali piatti non perdere. Da Adriana – La cucina della nonna al Pigneto. La trattoria Da Adriana, nel cuore del Pigneto, propone due menu speciali che raccontano i sapori autentici della cucina romana. Pasqua – 55 euro a persona Antipasto pasquale: coratella e carciofi, crostone con paté di fegatini, puntarelle, pizza al formaggio e corallina.. Primi e secondi: lasagna alla vignarola e punta di petto alla fornara con patate al forno. 🔗 Leggi su Funweek.it

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