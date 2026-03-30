rincari carburanti a prato il record negativo per il gasolio

A Prato si registra un nuovo record negativo nei prezzi del gasolio, con un incremento che supera le altre città italiane. Il Codacons segnala un aumento significativo rispetto alle settimane precedenti, evidenziando come il costo del carburante continui a salire senza sosta. Questi dati riguardano i prezzi praticati nelle stazioni di servizio locali e sono stati comunicati ufficialmente dall'associazione dei consumatori.

Prato, 30 marzo 2026 – Ancora allarme rincari per il gasolio. Secondo il Codacons, stando alle rilevazioni effettuate venerdì scorso 27 marzo, il prezzo più alto in Italia da servito si sarebbe registrato proprio nella nostra città: in un distributore addirittura 2,763 euro al litro (2,420 per la benzina). “Il gasolio al servito torna a superare in alcuni impianti la soglia dei 2,7 euro al litro, livelli elevatissimi che stavolta non si registrano sulle autostrade, ma lungo la rete ordinaria – scrive l’associazione dei consumatori – con un impianto di Prato al primo posto. La mappatura nazionale degli impianti è stata fatta in base ai dati comunicati all’apposito osservatorio Mimit sui listini dei carburanti praticati al pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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