Rimborsi più rapidi e voucher più facili | le nuove regole per i pacchetti viaggio

Le nuove disposizioni riguardano i rimborsi e i voucher per i pacchetti viaggio. Le norme stabiliscono procedure più veloci per i rimborsi e semplificano l’assegnazione dei voucher, in relazione a pacchetti che comprendono voli, hotel, pernottamenti ed escursioni. Le modifiche sono state introdotte per aggiornare le modalità di gestione dei servizi turistici combinati.

Il Consiglio europeo ha adottato una direttiva ad hoc. Adesso i singoli Paesi devono adeguarsi. C'è un tempo limite Cambiano le regole per i "pacchetti viaggio", quelli cioè che comprendono più servizi come volo e hotel oppure pernottamenti ed escursioni. Cambiano, o meglio, cambieranno nei prossimi mesi in virtù di una direttiva adottata dal Consiglio europeo. Le nuove norme, approvate oggi 30 marzo, hanno uno scopo: tutelare i viaggiatori. Sono stati stabiliti tempi certi, ad esempio, per eventuali rimborsi. La direttiva rivede la definizione di "pacchetto turistico", amplia le informazioni che devono essere fornite ai viaggiatori e precisa i diritti in caso di annullamento del pacchetto o di insolvenza del fornitore di servizi. 🔗 Leggi su Today.it

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