Restituzione dell’affitto i casi oltre il pagamento in nero e il contratto non registrato

La restituzione dell’affitto può presentare problemi nelle situazioni in cui il pagamento è avvenuto in modo irregolare o il contratto non è stato registrato. In questi casi, si verificano frequentemente controversie tra locatore e inquilino, creando situazioni di incertezza legale. La questione riguarda principalmente i casi di pagamenti effettuati in nero e contratti non formalizzati presso le autorità competenti.

La locazione è uno dei contratti più diffusi nella vita quotidiana, eppure gli inconvenienti cui si può andare incontro sono dietro l’angolo. Può capitare che, dopo mesi o anni, l’inquilino si renda conto di aver versato al locatore somme non dovute oppure che il contratto presenti irregolarità tali da mettere in discussione la validità stessa dei canoni pagati. In altri casi, l’immobile può rivelarsi inutilizzabile al punto da far sorgere il diritto a una riduzione dell’affitto o addirittura alla sua restituzione. Vediamo dunque quali sono le principali situazioni in cui la legge consente al conduttore di ottenere la restituzione delle somme già corrisposte. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Restituzione dell’affitto, i casi oltre il pagamento in nero e il contratto non registrato Articoli correlati Leggi anche: Il blitz a Ponte Vecchio. Arrestato spacciatore. Ma era in affitto a nero. Padrone di casa denunciato Leggi anche: C’è Posta per Te è in diretta o registrato su Canale 5, quando viene registrato il programma Tutti gli aggiornamenti su Restituzione dell'affitto i casi oltre... Discussioni sull' argomento Affitto in nero: si può avere la restituzione dei canoni?; Rimborso affitto lavoratori dipendenti, i chiarimenti del Fisco; Comodato precario: quando restituire l’immobile; Compra un maso per 20mila euro ma ne valeva 340mila: a processo per circonvenzione di un 78enne. Affitto in nero: si può avere la restituzione dei canoni L’inquilino che ha occupato un immobile senza un regolare contratto di locazione registrato a... - facebook.com facebook