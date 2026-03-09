Durante un blitz a Ponte Vecchio, la polizia municipale ha arrestato uno spacciatore e denunciato il proprietario di casa per aver affittato in nero. L'operazione ha portato alla cattura del soggetto coinvolto nello spaccio di sostanze stupefacenti, mentre il padrone di casa è stato segnalato per irregolarità negli affitti. L'intervento si inserisce in una serie di controlli mirati contro il degrado urbano.

Uno spacciatore in manette, e un locatore non in regola denunciato. Doppio colpo della squadra antidroga del reparto antidegrado della polizia municipale. Il caso è emerso dopo essere approdato in procura: il 25enne marocchino, processato in direttissima, è finito nel mirino degli agenti della municipale e della polizia per i suoi movimenti sospetti. Così nei giorni scorsi è scattato il blitz. Il giovane è stato pedinato e poi fermato per un controllo, al quale è seguita un’ispezione nella sua casa in Borgo San Jacopo, a pochi passi da Ponte Vecchio, dalla quale entrava e usciva ogni giorno, presumibilmente a caccia di clienti. In tutto gli sono stati sequestrati 39 grammi di cocaina e 7mila euro in contanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il blitz a Ponte Vecchio. Arrestato spacciatore. Ma era in affitto a nero. Padrone di casa denunciato

Maxi blitz antidroga a Frosinone: arrestato spacciatore con chili di droga in casaLa Squadra Mobile sequestra hashish, cocaina ed ecstasy, oltre a contanti e materiale per il confezionamento: l’uomo finisce ai domiciliari Nella...

Occupa abusivamente una mansarda, ma il padrone di casa chiama i carabinieri: 26enne arrestato e sgomberoA Torino, i carabinieri hanno arrestato un uomo che aveva occupato abusivamente una mansarda in piazza della Repubblica, cuore dell’area popolare che...

Una selezione di notizie su Ponte Vecchio.

Argomenti discussi: Il blitz a Ponte Vecchio. Arrestato spacciatore. Ma era in affitto a nero. Padrone di casa denunciato; Del Vecchio e il restauro del ponte dell'Accademia: donò 1,7 milioni senza chiedere nulla.

Il blitz a Ponte Vecchio. Arrestato spacciatore. Ma era in affitto a nero. Padrone di casa denunciatoIl giovane ha raccontato alla Municipale di pagare il canone in contanti. Sono scattati i controlli: l’appartamento era stato ricavato da una cantina. lanazione.it