RD Congo-Giamaica Playoff interzona martedì 31 marzo 2026 ore 23 | 00 | formazioni quote pronostici

Martedì 31 marzo 2026 alle 23:00 si gioca l'incontro tra RD Congo e Giamaica, valido per i playoff interzona che determinano l'ultima qualificata ai Mondiali nordamericani. Le due nazionali sono arrivate a questa sfida dopo aver superato le rispettive qualificazioni e si affronteranno per ottenere uno dei biglietti per la fase finale del torneo.

Ultimo atto dei playoff mondiali interzona e una tra RD Congo e Giamaica andrà a disputare il prossimo mondiale nordamericano. I leopardi mancano da una fase finale di un mondiale dal 1974, quando ancora si chiamavano Zaire e Mobutu voleva mettere il paese sulla mappa mondiale. Da allora tanti alti e bassi, con una rinascita nell’ultimo decennio e l’arrivo ad un passo dal. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - RD Congo-Giamaica (Playoff interzona martedì 31 marzo 2026 ore 23:00): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Nuova Caledonia-Giamaica (Playoff Interzona, 27 marzo 2026 ore 04:00): formazioni, quote, pronosticiL’allargamento a 48 squadre del mondiale 2026 ha permesso a tante squadre di inseguire il sogno della fase finale: una di queste è la Nuova...