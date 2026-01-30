Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 30 gennaio

Questa mattina i quotidiani sportivi italiani aprono con le prime pagine dedicate alla Juventus. Le notizie più importanti di oggi riguardano le ultime novità sulla squadra, i risultati delle partite recenti e le voci di mercato. I giornali si soffermano anche sulle strategie del club e sui possibili acquisti futuri. La stampa sportiva segue da vicino ogni movimento della Juve, offrendo ai tifosi un quadro aggiornato e dettagliato sulla situazione della squadra.

Douglas Luiz all'Aston Villa, quanto guadagnerà l'ex Juventus? Svelata la cifra. I dettagli Juve Primavera, Djahl passa al Sion a titolo definitivo. Il comunicato ufficiale del club bianconero Pedro Felipe al Sassuolo? Le ultime sull'interesse dei neroverdi sulla promessa della Next Gen. Le ultime Pedro Felipe al Sassuolo? Le ultime sull'interesse dei neroverdi sulla promessa della Next Gen. Le ultime Juventus Next Gen, ora è anche ufficiale: Perotti ceduto a titolo definitivo. Ecco dove giocherà Cerri Juventus: l'attaccante lascia il Bari e fa ritorno a Torino. Due le strade possibili da qui a fine mercato: le ultimissime Juventus Next Gen, Perotti vicino alla cessione: il classe 2003 è ad un passo dal firmare con questo club.

