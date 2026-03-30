Nel 1963, un biglietto scritto da un bambino è stato ritrovato e analizzato. Sul fronte, sono disegnati un fiore, un cuore e delle rondini in volo, mentre all’interno sono presenti poche righe di testo con parole di affetto e tenerezza rivolte alla madre. La scoperta ha riacceso l’interesse sulla presenza di questo messaggio e sul contesto in cui è stato scritto.

Un fiore, un cuore e delle rondini in volo disegnate su un lato. E dentro poche, sentite righe, le parole piene di affetto e di tenerezza di un bambino per la madre. Un dolcissimo e artigianale biglietto d’auguri realizzato per la Festa della mamma di 63 anni fa, un prezioso ricordo di famiglia che qualcuno ha smarrito per strada e che ora il Comune vorrebbe restituire al legittimo proprietario. È quanto ha ritrovato l’altro giorno a Vedano un passante vicino al supermercato Iperal, che si affaccia sulla provinciale Monza-Carate. Il bigliettino è un messaggio per la Festa della mamma e reca la data del 1963. Si tratta di un ricordo semplice, ma molto probabilmente dal valore affettivo enorme. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Quel biglietto alla mamma del 1963. Sulle tracce del bambino di allora

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"Quelle parole atroci erano e sono state, per me, un biglietto da visita impresso nella carne, e da quel momento è scattato qualcosa che non mi ha più permesso la leggerezza della battuta, dello scherno, della risata. E ora provo il più disdicevole dei sentiment - facebook.com facebook