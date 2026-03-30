Jannik Sinner ha vinto il Masters 1000 di Miami, aggiudicandosi il torneo sul cemento e ottenendo un premio in denaro di circa 1,3 milioni di dollari. La vittoria in Florida si aggiunge ai guadagni derivanti dal Sunshine Double, che include anche il torneo di Indian Wells. In totale, Sinner ha portato a casa un assegno di oltre 2 milioni di dollari tra le due competizioni.

Jannik Sinner ha vinto il Masters 1000 di Miami, conquistando il prestigioso trofeo sul cemento statunitense dopo aver sconfitto il ceco Jiri Lehecka in una finale fortemente condizionata dalla pioggia: una perturbazione ha ritardo l’inizio dell’incontro di 75 minuti e la ha interrotta per 80 minuti all’inizio del secondo set. Il fuoriclasse altoatesino è riuscito a imporsi con il punteggio di 6-4, 6-4 e ha così completato il mitologico Sunshine Double, visto che due settimane fa aveva trionfato al Masters 1000 di Indian Wells. La doppietta sul cemento statunitense è un numero per pochissimi eletti e l’ultimo a riuscirci fu Roger Federer, a... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quanti soldi ha guadagnato Sinner con il Sunshine Double: doppio assegno e somma da capogiro

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