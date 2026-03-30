Puglia maltempo | allerta per temporali Protezione civile previsioni meteo

Il dipartimento della protezione civile ha diramato un'allerta temporali per la Puglia, valida dalle 20 per circa ventotto ore. Le previsioni meteo indicano possibili piogge intense e raffiche di vento nella regione durante questo periodo. La situazione è monitorata attentamente e sono state adottate misure di precauzione. Nessuna altra informazione è stata comunicata al momento.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 20 per ventotto ore. Si prevedono “per la giornata di oggi (30032026): precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su Puglia settentrionale. Per la giornata di domani (31032026): precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulativo moderati.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Puglia, maltempo: allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo Articoli correlati Puglia, maltempo: allerta temporali Protezione civile, previsioni meteoIl dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta dalle 20 per ventiquattro ore. Arriva il mal tempo al Sud. Allerta piogge in Puglia