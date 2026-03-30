Pucciarelli intercetta tanti palloni Paganini è dappertutto

Nel corso della partita, Pucciarelli si è distinto per aver intercettato numerosi palloni, mentre Paganini si è mosso con costanza su tutto il campo. Pozzi ha chiuso la prima frazione di gioco con un voto di 6, riuscendo a evitare situazioni rischiose e intervenendo con prontezza, in particolare nel recupero del secondo tempo, quando ha respinto un tentativo di Ladinetti.

Pozzi 6: con scaltrezza evita guai nel primo tempo. Bene in almeno un paio di circostanze. Vola su Ladinetti nel recupero del secondo. Di Renzo 5: esce a vuoto in occasione del gol umbro. Perde diversi contrasti. Azzarda anche qualche pericolosa uscita palla al piede nella propria trequarti. Tonucci 6: limita per quel che può Montevago facendosi però spesso anticipare. Compie comunque anche diversi salvataggi importanti. Con precisione e sicurezza si occupa della prima fase d’impostazione. Zoia 5,5: a un quarto d’ora dalla fine propizia un pericoloso contropiede avversario dimenticandosi del pallone. Prova a spingersi con frequenza in avanti ma non trova mai lo spunto giusto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pucciarelli intercetta tanti palloni, Paganini è dappertutto Articoli correlati Offese social alla senatrice PucciarelliLa piazza è virtuale ma le parole sono vere, reali e se pesanti possono portare alla querela. Leggi anche: Perugia in lutto, è morto Enrico Pucciarelli