Gli scienziati hanno fatto un passo avanti nella comprensione della psoriasi, una malattia infiammatoria cronica della pelle. La nuova ricerca ha rivelato che alcuni zuccheri, chiamati glicani, aiutano le cellule immunitarie a entrare nei tessuti cutanei infiammati, suggerendo che il loro ruolo nella risposta immunitaria è più attivo di quanto si pensasse in precedenza. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Science Signaling in un articolo intitolato “I leucociti hanno un glicocalice del solfato di eparano che regola il reclutamento durante l’infiammazione della pelle simile alla psoriasi”. La ricerca è stata condotta da Dr. Amy Saunders della Lancaster University e Dr. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Psoriasi: scoperto il ruolo nascosto dello strato di zuccheri

